Rusko posilní svoju základňu v Tadžikistane

Moskva 21. júla (TASR) - Na pozadí nestabilnej situácie v Afganistane sa Rusko rozhodlo, že posilní svoju vojenskú základňu v Tadžikistane a presunie na ňu 17 bojových vozidiel pechoty. S odvolaním sa na zdroje v ruskej armády o tom v stredu informovala agentúra Interfax.



"Do konca júla tohto roku dostanú motorizované strelecké jednotky 201. vojenskej základne (ruskej armády v Tadžikistane) 17 moderných bojových vozidiel pechoty (BMP-2), čo výrazne zvýši ich bojaschopnosť pri vykonávaní misií v akejkoľvek situácii," uviedol podľa Interfaxu veliteľ Centrálneho vojenského okruhu (CVO) Alexandr Lapin.



Modernizované vozidlá pechoty budú do Tadžikistanu dodané letecky.



Ruské jednotky sa čoskoro – od 5. do 10. augusta – zapoja do spoločného vojenského cvičenia s jednotkami armád Uzbekistanu a Tadžikistanu.



Okrem toho Rusko a Uzbekistan uskutočnia od 30. júla do 10. augusta spoločné vojenské cvičenie v uzbeckej oblasti Surchandarja, ktorá susedí s Afganistanom. Podľa agentúry TASS sa očakáva, že na tomto cvičení sa zúčastní asi 1500 vojakov z oboch krajín.



Obe vojenské cvičenia sa konajú v čase zhoršenia bezpečnostnej situácie v Afganistane, kde sa po stiahnutí jednotiek USA a NATO obnovila konfrontácia medzi vládnymi silami a militantmi.



Islamistické hnutie Taliban, posmelené sťahovaním zahraničných síl z Afganistanu, vykonáva rozsiahlu ofenzívu: talibovia od mája ovládli značnú časť územia tejto stredoázijskej krajiny – údajne už vyše 100 okresov – i hlavný hraničný afgansko-tadžický hraničný priechod. Ruské médiá okrem toho informovali o prípadoch, keď príslušníci afganských bezpečnostných zložiek boli pod náporom Talibanu a nútené vstúpiť na územie Tadžikistanu.



Po rozpade ZSSR strážili tadžicko-afganskú hranicu ruskí pohraničníci. V roku 2005 ochrana tejto hranice úplne presunula na tadžický Výbor na ochranu štátnej hranice a ruskí pohraničníci boli z Tadžikistanu stiahnutí. Pohraničné oddelenie ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) sa následne transformovalo na operatívnu skupinu bez vojenskej zložky, objasnil Interfax.



V Tadžikistane pôsobí 201. ruská vojenská základňa. Je to najväčší ruský vojenský objekt za hranicami Ruska. Sídli v dvoch mestách - Dušanbe a Bochtar, dodal Interfax.