Moskva 17. septembra (TASR) - Rusko zvýši vojenskú prítomnosť na svojom Ďalekom východe v reakcii na narastajúce napätie v širšom regióne. Oznámil to vo štvrtok ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



Podľa ministrovho vyjadrenia, ktoré sa objavilo na webovej stránke príslušného vládneho rezortu, vojenské posily pôjdu do danej oblasti vzhľadom na napätie vo "východnom strategickom smere", čím mal na mysli územie zahŕňajúce ruské hranice s Čínou a širším ázijsko-tichomorských priestorom.



Šojgu nešpecifikoval, o aké hrozby ide, ani miesto, kam budú mať vojenské posily namierené. Prisľúbil, že predmetný región posilní 500 vojenských jednotiek disponujúcich novou modernou technikou, ako aj určité vylepšenia Severnej flotily ruských námorných síl.



Alexander Gabujev, analytik moskovskej pobočky Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier (CEIP), uviedol, že Rusko si zaisťuje dostatočnú vojenskú kapacitu v oblasti, kam by sa mohli preliať cudzie konflikty. Podľa neho takéto riziko predstavujú napríklad námorné zrážky medzi USA a Čínou.



"Rusko nemôže zostať bezbranné a musí tam operovať svojím vojenským potenciálom - vzdušnými silami, obranou a vojskom," dodal.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že záujmy Ruska na (ruskom) Ďalekom východe sa sústreďujú na kroky mocností mimo tohto regiónu. Konkrétne krajiny či konflikt však neuviedol. "Všetky tieto záležitosti neprispievajú k stabilite tohto regiónu," zdôraznil Peskov.



Ruský Ďaleký východ je v uplynulom čase i dejiskom jedného z najdlhšie pretrvávajúcich protivládnych protestov, ktoré sa vyskytli počas dvoch desaťročí vlády ruského prezidenta Vladimira Putina. V meste Chabarovsk, neďaleko čínskych hraníc, sa už niekoľko týždňov konajú demonštrácie proti zatknutiu bývalého krajského gubernátora.