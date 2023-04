Rusko posilní vzdušnú obranu po skúsenostiach a rozšírení NATO

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko plánuje prepracovať svoju protivzdušnú obranu vzhľadom na vojenské znalosti, ktoré nadobudlo počas bojov na Ukrajine, a tiež ju posilniť v súvislosti so vstupom Fínska do NATO. Oznámil to v pondelok námestník veliteľa ruskej protivzdušnej a protiraketovej obrany generálporučík Andrej Ďomin. TASR o tom informuje podľa správ televízie Sky News a agentúry Reuters.



Ďomin v rozhovore pre ruský denník Krasnaja zvezda uviedol, že ruská protivzdušná obrana čelí mnohým výzvam v súvislosti s útokmi Ukrajiny.



Rusko má podľa neho 50 mobilných radarových staníc a 24 hodín denne hliadkujú aj lietadlá včasnej výstrahy A-50. Posilnené boli pritom obranné protiraketové a protilietadlové inštalácie pri ukrajinských hraniciach.



Na území Ukrajiny kontrolovanom ruskými vojakmi boli rozmiestnené jednotky vzdušnej obrany, ktoré bránia dôležité miesta, a Rusko tiež podľa Ďomina posilnilo výrobu protidronových systémov RLK-MC.



Nepochybne sú plánové a budú implementované reformy, uviedol Ďomin v rozhovore pre denník ruského ministerstva obrany.



"Účelom nadchádzajúcich zmien je vývoj ozbrojených síl cielený na zlepšenie systému protivzdušnej obrany Ruskej federácie," uviedol Ďomin.



Zároveň uviedol, že rozhodnutie posilniť obranu súvisí aj so vstupom Fínska do NATO. "V týchto podmienkach vypracovávajú jednotky protivzdušnej obrany záležitosti ochrany štátnych hraníc na severozápade krajiny vzhľadom na zvýšenú úroveň hrozby," uviedol Ďomin.