Rusko posilňuje bezpečnosť Kurskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou

Moskva 30. mája (TASR) - Gubernátor ruskej Kurskej oblasti Roman Starovojt v pondelok informoval o posilnení bezpečnostných opatrení v pohraničných oblastiach tohto regiónu susediaceho so Sumskou oblasťou ležiacou na severovýchode Ukrajiny.



Podľa britského denníka The Guardian, ktorý sa odvolal na ruskú tlačovú agentúru Interfax, boli do Kurskej oblasti vyslané jednotky ruskej armády a dorazila i ďalšia výzbroj v podobe delostrelectva a raketometov.



Starovojt vysvetlil, že "všetko je zamerané na ochranu životov a zaistenie bezpečnosti obyvateľov regiónu".



Podľa neho za uplynulých 24 hodín na území Kurskej oblasti nezaznamenali žiadny incident súvisiaci s konfliktom na susednej Ukrajine. Dodal však, že ľudia z pohraničia hlásia úradom, že počuli výbuchy. Starovojt vysvetlil, že "to naša armáda (...) pracuje v pohraničnej oblasti".



Ruské úrady začali vyšetrovanie prípadov ostreľovania dvoch obcí v Belgorodskej a Kurskej oblasti, z ktorého je obviňovaná ukrajinská armáda.



Zasiahnuté boli domy a objekty civilnej infraštruktúry v obci Žuravlevka v Belgorodskej oblasti a v obci Vorobža v Kurskej oblasti. V dôsledku ostreľovania bol zabitý jeden civilista a ďalší utrpel zranenia spôsobené šrapnelom.