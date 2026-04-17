Rusko posilňuje ochranu infraštruktúrnych objektov na severozápade
Autor TASR
Moskva 17. apríla (TASR) - Rusko oznámilo, že po sérii ukrajinských útokov na kľúčové prístavy vyvážajúce ropu posilňuje protivzdušnú obranu okolo objektov kritickej infraštruktúry na severozápade krajiny. Ako pripomenula agentúra AFP, Ukrajina opakovane útočila na prístavy Usť-Luga a Primorsk – dva najdôležitejšie uzly na export ropy v západnom Rusku, píše TASR.
Kyjev tvrdí, že útoky sú spravodlivou odvetou za nočné útoky ruskej armády na ukrajinské mestá. Okrem toho sa Ukrajina svojimi útokmi snaží aj znížiť príjmy Ruska z prudkého nárastu cien energií uprostred vojny na Blízkom východe - príjmy Ruska z exportu ropy sa totiž v marci takmer zdvojnásobili na 19 miliárd dolárov, poznamenala AFP.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko v súvislosti s útokmi ukrajinskej armády informoval, že sa „rozhodol nasadiť ďalšie mobilné hasičské skupiny v kľúčových podnikoch v regióne, aby ich ochránil pred útokmi bezpilotných lietadiel“.
Vo videu na sociálnych sieťach Drozdenko uviedol, že v týchto jednotkách by mali byť zapojení aj záložníci. Dodal, že prihlásenie do nich bude dobrovoľné a na základe zmluvy. Prvý kontrakt bude uzavretý na tri roky.
AFP objasnila, že ruský prezident Vladimir Putin podpísal v roku 2025 zákon, ktorý umožňuje, aby ropné rafinérie vystavené častým útokom ukrajinských dronov strážili aj záložníci.
Podľa výpočtov neziskovej organizácie Centrum pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) sa nakládka ropy v Usť-Luge a Primorsku v týždni po nálete ukrajinských dronov 23. marca znížila na polovicu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
