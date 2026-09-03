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Rusko poskytlo aerolíniám informácie o bezpečnostných opatreniach
Zelenskyj v utorok varoval každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu a každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská.
Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo dopravy vo štvrtok oznámilo, že zahraničným leteckým spoločnostiam poskytlo podrobné informácie o bezpečnostných opatreniach na ruských letiskách a v ruskom vzdušnom priestore. Reagovalo tak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v utorok varoval, že pre útoky ukrajinských dronov už viac ruský vzdušný priestor nie je bezpečný. TASR o tom píše s odvolaním na správu agentúru Reuters.
„Zahraničné aerolínie s nami veľmi úzko spolupracujú a chápu všetky naše pravidlá, normy a spôsob, akým zaisťujeme bezpečnosť letov,“ citovala ruská tlačová agentúra Interfax ministra dopravy Andreja Nikitina. Ministerstvo poskytlo aerolíniám informácie na ich vlastnú žiadosť.
Zelenskyj v utorok varoval každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu a každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská. Upozornil ich, že ruský vzdušný priestor už viac nie je bezpečný.
Ruský úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija) v stredu vydal vyhlásenie, ktoré je v rozpore so slovami ukrajinského prezidenta. „Ruská letecká doprava a jej pozemná infraštruktúra naďalej fungujú normálne a prijímajú aj vypravujú lety, a to vrátane letov zahraničných leteckých spoločností,“ uviedol regulačný orgán.
Zatiaľ čo európske a americké letecké spoločnosti sa od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 vyhýbajú ruskému vzdušnému priestoru, aerolínie z Číny, Turecka alebo štátov Perzského zálivu ho naďalej využívajú, pripomenul Reuters.
„Zahraničné aerolínie s nami veľmi úzko spolupracujú a chápu všetky naše pravidlá, normy a spôsob, akým zaisťujeme bezpečnosť letov,“ citovala ruská tlačová agentúra Interfax ministra dopravy Andreja Nikitina. Ministerstvo poskytlo aerolíniám informácie na ich vlastnú žiadosť.
Zelenskyj v utorok varoval každú leteckú spoločnosť, ktorá využíva ruský vzdušný priestor, každú poisťovňu a každého, kto stále využíva kľúčové ruské letiská. Upozornil ich, že ruský vzdušný priestor už viac nie je bezpečný.
Ruský úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija) v stredu vydal vyhlásenie, ktoré je v rozpore so slovami ukrajinského prezidenta. „Ruská letecká doprava a jej pozemná infraštruktúra naďalej fungujú normálne a prijímajú aj vypravujú lety, a to vrátane letov zahraničných leteckých spoločností,“ uviedol regulačný orgán.
Zatiaľ čo európske a americké letecké spoločnosti sa od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 vyhýbajú ruskému vzdušnému priestoru, aerolínie z Číny, Turecka alebo štátov Perzského zálivu ho naďalej využívajú, pripomenul Reuters.