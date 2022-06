Rusko poskytne Bielorusku raketové systémy, môžu niesť jadrové hlavice

Moskva 25. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Rusko v priebehu niekoľkých mesiacov poskytne Bielorusku operačno-taktické raketové systémy Iskander-M. Ide o systémy, ktoré sú schopné niesť aj jadrové hlavice.



Ako informovala agentúra AFP, Putin to oznámil v sobotu v Petrohrade na stretnutí so svojím spojencom, bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



Z Putinovho vyjadrenia vyplýva, že o raketové systémy požiadal Lukašenko a ruské vedenie sa mu rozhodlo vyhovieť.



"V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov presunieme do Bieloruska taktické raketové systémy Iskander-M, ktoré môžu používať balistické aj riadené strely, a to v ich konvenčnej i jadrovej verzii," vyhlásil Putin.



Ruský prezident dodal, že realizáciu tohto rozhodnutia by mali teraz zabezpečiť ministri obrany a náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl oboch štátov.



Oficiálne sa uvádza, že dosah rakiet komplexu Iskander-M môže byť až 500 kilometrov. Tento komplex je vo výzbroji ruských pozemných vojsk.



Pred svojím odstúpením od zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) Spojené štáty opakovane obviňovali Rusko z jej porušovania, pričom Washington vtedy poukazoval práve na dosah ruskej riadenej strely 9M729 pre komplex Iskander-M.



Moskva však vždy tvrdila, že neporušuje zmluvu INF.



Komplex Iskander-M bol vyvinutý v roku 2011 a je modernizovanou verziou operačno-taktického raketového komplexu Iskander, ktorý nahradil zastaraný komplex Točka-U.



Iskander-M je určený predovšetkým na ničenie veliteľských stanovíšť a komunikačných centier, letísk, raketových systémov a delostrelectva na vzdialenosť do 500 kilometrov, uvádza sa na webovej stránke Armyweb.cz.



Iskander-M vyvinula spoločnosť KBM v meste Kolomna ležiacom vyše 100 kilometrov juhovýchode od Moskvy. Je pomenovaný po vojvodcovi Alexandrovi Veľkom - Iskander je forma jeho mena používaná na Blízkom východe.