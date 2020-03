Rusko poslalo do USA lietadlo so zdravotníckym zariadením

Moskva 31. marca (TASR) - Rusko poslalo do Spojených štátov v rámci pomoci v boji s novým koronavírusom SARS-CoV-2 lietadlo so zdravotníckym zariadením. V pondelok to pred novinármi vyhlásil americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra TASS.



"Musím povedať, že s mnohými krajinami máme skvelé vzťahy. Čína nám niečo poslala. Rusko nám poslalo naozaj veľmi veľké lietadlo plné vecí. Zdravotníckeho zariadenia. Je to veľmi pekné," uviedol Trump.



Šéf Bieleho domu ďalej dodal, že aj iné krajiny poslali USA pomoc, ktorá ho podľa jeho slov "veľmi milo prekvapila".



Ako uviedla agentúra AFP, podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa (JHU) bolo v Spojených štátoch potvrdených už 163.429 prípadov ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus, pričom táto nákaza si tam vyžiadala 3,008 obetí.