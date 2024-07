Rusko poslalo do väzenia údajných proukrajinských kolaborantov

Moskva 26. júla (TASR) - V Rusku v piatok uložili dlhé väzenské tresty až do výšky 22 rokov odňatia slobody viacerým ľuďom odsúdeným za vlastizradu a terorizmus, ktorých sa vraj dopustili v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Dvoch mužov, Michaila Dariju a Iľju Kovylkova, poslal v piatok do väzenia na 22 a 15 rokov moskovský súd za to, že údajne na príkaz ukrajinských tajných služieb plánovali vyhodiť do vzduchu palivové nádrže na moskovskom letisku Šeremetievo. Odsúdili ich za terorizmus a ďalšie trestné činy.



Prokuratúra tvrdila, že ukrajinská tajná služba ponúkala mužom 2000 dolárov za spáchanie zmieneného útoku pomocou dronu. Obvinení boli aj z toho, že boli v kontakte s Légiou Sloboda Ruska - jednotkou zloženou aj z ruských dobrovoľníkov a bojujúcou na strane Ukrajiny, ktorá podniká cezhraničné útoky na ruskom území.



Ďalší dvaja muži boli v samostatných prípadoch odsúdení za pokus o vstup do tejto légie, ktorá je v Rusku zakázaná ako teroristická organizácia.



Ide o 23-ročného Ivana Kovtunovského, ktorého vojenský súd v Rostove nad Donom odsúdil na 11 rokov väzenia za prípravu vlastizrady a pokus o vstup do tejto organizácie, ktorý mu však údajne prekazili bezpečnostné zložky.



Ďalšieho muža, 34-ročného Viačeslava Lutora, odsúdil vojenský súd v Moskve na desaťročné väzenie taktiež za pokus o vstup do zmienenej légie. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) informovala, že Lutor bol zadržaný po tom, ako si kúpil letenku do Turecka v snahe vycestovať na Ukrajinu, pričom v Petrohrade odfotografoval istý priemyselný objekt, ktorý sa mohol v budúcnosti stať terčom útokov ukrajinských dronov.



AFP pripomína, že len o deň skôr odsúdili v ruskej Oriolskej oblasti aktivistu za práva transrodových osôb na 12 rokov za vlastizradu. Odsúdená osoba údajne poskytovala finančnú podporu ukrajinským ozbrojeným silám a pracovala tiež pre nezávislú ľudskoprávnu monitorovaciu skupinu OVD-Info.