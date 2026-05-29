Manažéra The Walt Disney Company odsúdili v Rusku za drogy
Autor TASR
Moskva 29. mája (TASR) - Súd v Moskovskej oblasti odsúdil manažéra spoločnosti The Walt Disney Company na dva roky a šesť mesiacov väzenia za drogovú trestnú činnosť, informovala v piatok ruská štátna tlačová agentúra TASS. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Štyridsaťšesťročného Jugala Dateraa, ktorý má podľa médií indické občianstvo, uznali za vinného po tom, čo u neho po prílete z Kataru našli tento rok v januári počas kontroly na letisku Šeremetievo ovocné želé s obsahom omamných látok, uviedla agentúra TASS.
Daterao pred súdom vyhlásil, že išlo o lieky, ktoré mu legálne predpísali v Spojených štátoch „na zmiernenie následkov po operácii mozgu“, informovala ďalej agentúra TASS. Súd uznal muža za vinného z obchodovania s drogami a pašovania, napísala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na tlačové oddelenie súdu. Dva a pol roka si odpyká v trestaneckej kolónii a zároveň musí zaplatiť pokutu 30.000 rubľov, čo je približne 420 dolárov.
Podľa svojho profilu na platforme LinkedIn pracuje Daterao od roku 2019 ako manažér zábavných programov v spoločnosti The Walt Disney Company. Na svojom účte na sociálnej sieti Facebook uvádza, že žije v americkom štáte New Jersey.
Spoločnosť Disney sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
