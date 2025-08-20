< sekcia Zahraničie
Rusko potvrdilo pokračovanie dodávok ropy do Indie
Spojené štáty plánujú od 28. augusta uvaliť dodatočné clo vo výške 25 percent na dovoz tovaru z Indie v súvislosti s jej pokračujúcim odberom ruskej ropy.
Autor TASR
Naí Dillí 20. augusta (TASR) - Rusko bude aj naďalej dodávať ropu do Indie a prezident Vladimir Putin sa stretne s indickým premiérom Naréndrom Módím v Naí Dillí do konca tohto roka, uviedol v stredu predstaviteľ ruského veľvyslanectva v Indii. Píše o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rusko má „veľmi, veľmi špeciálny mechanizmus“ na pokračovanie dodávok ropy do Indie, povedal vedúci diplomatickej misie Ruska v Indii Roman Babuškin. Dovoz surovej ropy z Ruska do Indie zostane podľa jeho slov na súčasnej úrovni. Presný termín stretnutia Putina s Módím zatiaľ nebol stanovený, ozrejmil na tlačovej konferencii.
Spojené štáty plánujú od 28. augusta uvaliť dodatočné clo vo výške 25 percent na dovoz tovaru z Indie v súvislosti s jej pokračujúcim odberom ruskej ropy. Celkové clá uvalené Washingtonom sa tak majú zvýšiť na 50 percent. Ide o súčasť tlaku na Rusko, aby ukončilo svoju ofenzívu na Ukrajine, prostredníctvom ovplyvňovania jeho obchodných partnerov.
Rusku sa pritom podarilo čiastočne presmerovať predaj ropy a zemného plynu z Európy do krajín ako Čína a India, čím si zabezpečilo pokračovanie platieb v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Krajina je tiež jedným z najväčších dodávateľov zbraní do Indie a priateľské vzťahy medzi oboma štátmi siahajú až do obdobia Sovietskeho zväzu, poznamenala agentúra Reuters.
