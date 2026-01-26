< sekcia Zahraničie
Rusko potvrdilo pokračovanie rokovaní s Ukrajinou a USA
Moskva 26. januára (TASR) - Trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o možnom ukončení vojny na Ukrajine budú pokračovať na budúci týždeň, potvrdil v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Presný dátum nateraz neoznámil. Rusko podľa Peskova vyzvalo strany rokovaní, aby sa zdržali informovania o ich podrobnostiach na verejnosti, pretože to považuje za nevhodné. Informuje o tom TASR.
V Spojených arabských emirátoch sa v piatok a v sobotu konali trojstranné rokovania vyjednávacích tímov Ruska, Ukrajiny a USA, aby aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine. Konkrétne výsledky strany neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní pokračovať v dialógu.
Peskov - podobne ako predtým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj - povedal, že prvé kolá rozhovorov boli konštruktívne. Skutočnosť, že sa takéto stretnutia vôbec konajú, treba podľa slov Peskova využiť a pokúsiť sa niečo dosiahnuť. Priateľská atmosféra na rokovaniach je však podľa neho nepravdepodobná. Zároveň by bolo chybou očakávať v tejto fáze výrazné výsledky, je potrebné spraviť ešte veľa práce, zdôraznil hovorca.
Zrejme najspornejším bodom v rozhovoroch je otázka území. Rusko, ktoré v súčasnosti okupuje asi pätinu ukrajinského územia, si nárokuje aj tie časti svojho menšieho suseda, ktoré dosiaľ nedobylo. Moskva trvá predovšetkým na tom, aby sa ukrajinské sily stiahli aj zo zvyšných častí východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré majú stále pod kontrolou.
Pokiaľ ide o územie, pre Rusko je podľa Peskova zásadná dohoda Ruska a USA z Aljašky, kde sa vlani v auguste stretli prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump. Ide podľa neho o tzv. plán z Anchorage, ktorý si Moskva podľa zdroja agentúry Reuters interpretuje tak, že Rusko získa kontrolu nad celým Donbasom, zatiaľ čo sa zmrazí frontová línia na východe a juhu Ukrajiny.
