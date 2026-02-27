< sekcia Zahraničie
Rusko potvrdilo pokračovanie rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine
Ukrajina predtým oznámila, že nové rozhovory sa budú konať začiatkom marca v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE).
Autor TASR
Moskva 27. februára (TASR) – Kremeľ v piatok potvrdil plány na nové trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine po tohtotýždňových separátnych rozhovoroch s americkými vyslancami v Ženeve. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Ďalšie detaily oznámia, keď sa dosiahne dohoda o termíne a mieste, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Dosiaľ nedošlo k významným zmenám v postojoch kyjevského režimu,“ citovali ho ruské tlačové agentúry.
Hlavný vyjednávač Kyjeva Rustem Umerov viedol vo štvrtok v Ženeve rozhovory s americkým vyslancom Steveom Witkoffom. „Pracujeme na finalizácii bezpečnostných parametrov, ekonomických riešeniach a koordinácií pozícií, ktoré budú tvoriť základe ďalších dohôd,“ uviedol Umerov na platforme Telegram.
S Witkoffom a zaťom prezidenta USA Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom sa v Ženeve stretol aj vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev. Podľa Peskova sa znova zameriavali na možné budúce ekonomické vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi.
Priame rokovania Kyjeva a Moskvy sprostredkované Washingtonom v poslednom čase uviazli. Obe strany vojny sa vzájomne obviňujú, že chcú dosiahnuť víťazstvo na bojisku namiesto urovnania za rokovacím stolom. Hlavnou ruskou požiadavkou je, aby sa Ukrajina vzdala aj tých častí svojho územia, ktoré Moskva doteraz neokupuje, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta.
