< sekcia Zahraničie
Rusko potvrdilo pozastavenie vývozu ropy z Kazachstanu do Nemecka
Autor TASR
Moskva 22. apríla (TASR) - Rusko v stredu potvrdilo správy o pozastavení vývozu ropy z Kazachstanu do Nemecka cez severnú vetvu ropovodu Družba. Odvoláva sa na technické dôvody, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Od 1. mája budú objemy kazašskej ropy, ktoré sa doteraz prepravovali ropovodom Družba do Nemecka, skutočne presmerované na iné dostupné logistické trasy. Je to z dôvodu súčasných technických kapacít,“ oznámil ruský vicepremiér Alexander Novak bez uvedenia časového harmonogramu obnovenia dodávok.
„Nemci sa vzdali ruskej ropy, takže sa im darí dobre,“ doplnil. Informáciu o plánovanom pozastavení vývozu ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ropovod Družba priniesla v utorok agentúra Reuters.
Kazachstan vyváža do Nemecka cez ropovod Družba denne približne 43.000 barelov ropy, čo je 44-percentný nárast oproti roku 2024. Úplné zastavenie dodávok z Kazachstanu cez ropovod Družba zasiahne približne 17 percent z 12 miliónov ton ropy, ktorú ročne spracuje nemecká rafinéria PCK v meste Schwedt. Palivo z nej zásobuje zhruba 90 percent automobilov v Berlíne a Brandenbursku.
Politické a obchodné vzťahy Ruska s Nemeckom poznačila vojna na Ukrajine. Dodávky ruskej ropy boli po jej začiatku zastavené a Nemecko namiesto nich zvýšilo dovoz ropy do rafinérie PCK z Kazachstanu cez severnú vetvu ropovodu Družba. Predchádza Poľskom a od roku 2023 bola jej prevádzka opakovane prerušená kvôli ukrajinským útokom na jej ruskú časť.
