Rusko potvrdilo požiar v Kurskej oblasti po útoku ukrajinských dronov

Moskva 28. júla (TASR) - Po útoku ukrajinských dronov vypukol v sklade palív v západoruskej Kurskej oblasti požiar. Potvrdil to miestny gubernátor Alexej Smirnov s tým, že nebol nikto zranený. TASR informuje podľa agentúry Reuters



Požiar v sklade ropných produktov poškodil tri nádrže na ropné produkty a do hasenia sa zapojilo 82 hasičov. Jednu z nádrží sa už podarilo uhasiť, oheň na ďalších dvoch je omnoho silnejší, uviedol Smirnov v aplikácii Telegram. Podľa jeho slov drony poškodili aj niekoľko obytných budov v regióne a zranili jednu osobu.



Ruské ministerstvo obrany v aplikácii Telegram uviedlo, že jeho prtotivzdušná obrana zničila dva drony nad Kurskou oblasťou. Agentúra Reuters tieto správy nemohla nezávisle overiť, Ukrajina incident nekomentovala.



Obe strany popierajú, že by sa vo vojne po ruskej invázii na Ukrajinu zameriavali na civilistov. Podľa Kyjeva sú útoky na ruskú energetiku, armádnu a dopravnú infraštruktúru reakciou na pokračujúce útoky Moskvy.