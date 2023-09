Rusko potvrdilo príchod severokórejského vodcu Kim Čong-una

Moskva 12. septembra (TASR) - Vlak so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vstúpil na územie Ruska, potvrdila v utorok ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Vlak prešiel hranice v oblasti Prímorského kraja hraničiaceho so Severnou Kóreou na ruskom Ďalekom východe, spresnila agentúra. Ruské médiá zverejnili aj fotografie súkromného obrneného vlaku severokórejského vodcu s tmavozelenými vozňami, ktorý po trati ťahala lokomotíva ruských železníc.



O Kimovom príchode do Ruska už predtým informovalo aj juhokórejské ministerstvo obrany. Severokórejské štátne médiá už predtým uviedli, že Kim sa vydal na cestu vlakom do Ruska už v nedeľu popoludní miestneho času. Podľa agentúry Jonhap mu trvala cesta vlakom do mesta Vladivostok na ruskom Ďalekom východe viac než 20 hodín. Ide zároveň o prvú Kimovu návštevu Ruska za uplynulé štyri roky a jeho prvú cestu do zahraničia od vypuknutia pandémie COVID-19.



Experti sa domnievajú, že stretnutie medzi severokórejským lídrom a Putinom vo Vladivostoku sa bude sústreďovať na dohodu o zbraniach, pričom Putin údajne žiada Severnú Kóreu o zbrane do vojny, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine, pripomína AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzitým podľa agentúry Reuters uviedol, že Kimova cesta do Ruska a jeho stretnutie s Putinom bude predstavovať "plnohodnotnú návštevu".



Spojené štáty v pondelok označili plánované stretnutie za prosbu o pomoc zo strany Putina. USA zároveň varovali Rusko i KĽDR pred možnými dohodami o poskytnutí zbraní.