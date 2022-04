Rusko potvrdilo úmrtie svojho generála na Ukrajine

Moskva 17. apríla (TASR) - Na Ukrajine bol zabitý ďalší ruský generál, pričom jeho úmrtie potvrdilo samotné Rusko. Ide o generálmajora Vladimira Petroviča Frolova, ktorý pôsobil ako zástupca veliteľa 8. armády južného vojenského okruhu. Úmrtie Frolova potvrdil gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov, informuje v nedeľu stanica BBC odvolávajúca sa na správu ruskej agentúry TASS.



Kde ani kedy bol Frolov zabitý, nie je jasné. Magazín Forbes uvádza, že ak by sa v tomto smere potvrdili tvrdenia Kyjeva, išlo by od začiatku vojny už o ôsmeho zabitého ruského generála.



"Vladimir Petrovič Frolov zomrel hrdinskou smrťou v boji s ukrajinskými nacionalistami," uviedol Beglov. "Obetoval svoj život pre to, aby už deti, ženy ani starí ľudia v Donbase nepočúvali výbuchy bômb," dodal.



Podľa BBC je nezvyčajné, aby boli vysokopostavení armádni činitelia prítomní priamo na bojisku či v bezprostrednej blízkosti bojov a vystavovali sa tak zvýšenému nebezpečenstvu. Viacerí západní predstavitelia sa domnievajú, že niektorí ruskí generáli sa takto správajú, aby získali určitú kontrolu nad vojenskými operáciami v tých oblastiach, kde sa ich vojakom nedarí napredovať.