Rusko potvrdilo útok na svoj tanker s LNG pri Malte
Podľa ministerstva bol tanker napadnutý ukrajinskými námornými dronmi z pobrežia Líbye.
Autor TASR
Moskva 3. marca (TASR) - Ruské ministerstvo dopravy v stredu oznámilo, že ukrajinský námorný dron zaútočil na ruskú loď na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) v Stredozemnom mori. Podľa skorších správ loď začala horieť v blízkosti teritoriálnych vôd Malty. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a TASS.
Ministerstvo uviedlo, že cieľom útoku bol tanker na prepravu LNG Arctic Metagaz. „Tanker prevážal náklad zdokumentovaný v plnom súlade s medzinárodnými predpismi z prístavu Murmansk,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Podľa ministerstva bol tanker napadnutý ukrajinskými námornými dronmi z pobrežia Líbye a rezort označil incident za „čin medzinárodného terorizmu a pirátstva“.
Líbyjské úrady v stredu uviedli, že tanker sa potopil v Stredozemnom mori medzi pobrežím severoafrickej krajiny a Maltou po tom, čo v utorok večer vydal tiesňové volanie po „náhlych výbuchoch“. Na palube bolo 30 členov posádky, všetko ruskí občania, ktorí boli zachránení vďaka koordinovanému úsiliu maltských a ruských záchranných zložiek.
Podľa údajov Ruského námorného registra lodí bol tanker vyrobený v roku 2003 a registrovaný v čiernomorskom prístave Soči.
