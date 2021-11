Rusko vojensky podporí Mali, popiera však spojitosť so žoldniermi

Moskva 11. novembra (TASR) - Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že bude pokračovať vo vojenskej operácii v Mali a aj naďalej bude brániť územnú celistvosť tejto krajiny. Moskva zároveň poprela akúkoľvek spojitosti s ruskými žoldniermi v Mali. Informovala o tom agentúra AFP.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že Moskva bude aj naďalej plniť záväzky dohôd podpísaných s Mali v predchádzajúcich rokoch.



"Tejto krajine budeme poskytovať potrebné vybavenie, zbrane a muníciu. Urobíme všetko, čo je potrebné na zabránenie ohrozenia štátnosti a územnej celistvosti Mali," povedal.



S otázkou o tom, akú úlohu v Mali zohrávajú ruskí žoldnieri, je podľa Lavrova potrebné obrátiť sa priamo na úrady tejto africkej krajiny. Dodal, že Moskva nemá spojitosť s vojenskými iniciatívami, ktoré založili súkromné osoby.



"Ak sú tieto dohody uzavreté so zákonnými vládami zvrchovaných krajín, potom nerozumiem, čo na nich môže byť považované za negatívne," povedal ruský minister zahraničných vecí po stretnutí s malijským ministrom zahraničných vecí v Moskve.



Rusko tento rok čelilo kritike zo strany Francúzska a Nemecka za údajnú dohodu o vyslaní 1000 príslušníkov polovojenskej organizácie - tzv. Wagnerovej skupiny (Wagner Group) - do Mali, pripomína AFP.



Malijský minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop podľa svojich slov zo štvrtka francúzskym úradom už predtým oznámil, že jeho krajina s Wagnerovou skupinou nemá žiadny kontrakt. Zdôraznil však, že Mali žiadnej krajine a ani organizácii nedovolí prikazovať, s kým má právo komunikovať.



Mali sa dostalo do politickej krízy minulý rok. Chaos kulminoval v auguste 2020 vojenským prevratom namiereným proti prezidentovi Ibrahimovi Boubacarovi Keitovi. Armáda pod hrozbou uvalenia sankcií následne vymenovala dočasnú civilnú vládu poverenú nasmerovaním krajiny späť k demokracii.



Vojenský veliteľ Assimi Goita však v máji túto vládu zvrhol a neskôr bol vyhlásený za dočasného prezidenta. Goita prisľúbil, že bude rešpektovať konečný termín - február 2022 - na vypísanie riadnych parlamentných volieb.