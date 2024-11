Rusko potvrdilo zadržanie Brita, ktorý je podozrivý z účasti na bojoch

Moskva 26. novembra (TASR) - V ruskej Kurskej oblasti, kde začiatkom augusta vpadli ukrajinské sily, bol zadržaný Brit bojujúci na strane Kyjeva, potvrdil v utorok ruský súd. Dvadsaťdvaročný James Scott Rhys Andreson je vo väzbe pre podozrenie z "účasti na ozbrojených bojoch na území Kurskej oblasti". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na videu na sociálnej sieti Telegram mladý muž vo vojenskom oblečení po anglicky uvádza svoje meno, a tvrdí, že od roku 2019 do 2023 slúžil v britskej armáde.



Do ukrajinskej medzinárodnej légie (jednotky zloženej zo zahraničných dobrovoľníkov) podľa svojich slov vstúpil po tom, čo stratil prácu a v televízii videl správy o vojne.



V pondelok bol na súde identifikovaný ako občan Spojeného kráľovstva z anglického mesta Banbury. Na neverejnom zasadnutí súdu odznelo, že je "podozrivý zo spáchania viacerých obzvlášť závažných trestných činov, ktoré predstavujú osobitné nebezpečenstvo pre verejnosť". Ruský súd dodal, že proti rozhodnutiu o vzatí do väzby sa možno odvolať.



Otec britského žoldniera podľa stanice BBC začiatkom týždňa povedal, že svojho syna prosil, aby nešiel na Ukrajinu. "Chcel tam ísť, pretože si myslel, že robí to, čo je správne," uviedol Scott Anderson.



Ukrajinské jednotky podnikli v auguste cezhraničný vpád do Kurskej oblasti. Odvtedy však v dôsledku početných protiofenzív ruských síl stratili vyše 40 percent zabraného územia, povedal cez víkend vysokopostavený ukrajinský zdroj z armády.