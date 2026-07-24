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Rusko potvrdilo, že cielene zaútočilo na výstavu dronov pri Kyjeve

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Na snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

O civilných obetiach či zranených sa vyhlásenie nezmieňuje.

Autor TASR
Moskva/Kyjev 24. júla (TASR) — Ruské ministerstvo obrany v piatok potvrdilo, že dopoludnia cielene zaútočilo vysoko presnými zbraňami dlhého dosahu na zariadenie neďaleko Kyjeva, kde podľa neho prebiehala výstava dronov ukrajinskej a zahraničnej výroby vrátane pokročilých modelov používaných pri útokoch na civilné objekty v Rusku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.

Podľa ministerstva sa v čase útoku na mieste nachádzali poprední ukrajinskí vývojári a výrobcovia dronov, predstavitelia veliteľstva bezpilotných systémov ukrajinských ozbrojených síl a príslušníci špeciálnych služieb, ktorí sa priamo podieľajú na plánovaní a vykonávaní útokov na ruské územie.

O civilných obetiach či zranených sa vyhlásenie nezmieňuje.

Ukrajinské médiá predtým informovali, že piatkový útok ruských síl balistickými raketami zasiahol súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní a vyžiadal si najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených.

Ruské sily uskutočnili tento útok počas dňa - okolo 11.30 h miestneho času (10.30 h SELČ), čo je pri úderoch balistickými raketami na Kyjevskú oblasť nezvyčajné. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli vypálené tri strely, z ktorých protivzdušná obrana jednu zneškodnila a dve zasiahli cieľ.

Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Neuviedol, či sa všetky obete zúčastnili na výstave.

Rusko v piatok zaútočilo aj na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, ktoré sa nachádza sa len niekoľko kilometrov od frontovej línie. Podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Vadyma Filaškina zahynulo päť ľudí a deväť utrpelo zranenia. Poškodené bolo aj sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky, proti čomu protestovalo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí.
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