Rusko potvrdilo, že predstaviteľovi NASA neudelilo diplomatické vízum

Moskva 17. februára (TASR) - Rusko v stredu potvrdilo, že odmietlo udeliť diplomatické vízum kandidátovi na post šéfa zastúpenia americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA).



Stalo sa tak v reakcii na podobný krok Spojených štátov voči niekoľkým ruským diplomatom. Tlačovej agentúre RIA Novosti to potvrdil námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov, ktorý uviedol, že to bol "recipročný krok".



Meno kandidáta na post šéfa zastúpenia NASA v Rusku nebolo zverejnené.



Rusko a USA už desaťročia úzko spolupracujú pri výskume vesmíru a aj napriek zhoršujúcim sa vzťahom v iných oblastiach spoločne lietajú na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), konštatovala agentúra Reuters.



Riabkov uviedol, že NASA nie je zodpovedná za vytváranie prekážok, ktoré zmarili interakciu s Moskvou, čo však už nie je prípad iných vládnych orgánov v USA.



Riabkov navrhol, aby sa "tieto umelé prekážky" v oblasti udeľovania diplomatických víz medzi oboma krajinami "postupne prekonali" a "v ideálnom prípade zlikvidovali". Dodal, že "to navrhneme administratíve vo Washingtone".



Denník Izvestija v súvislosti s týmto prípadom pripomenul, že podobná situácia nastala pri vymenovaní súčasnej šéfky misie NASA v Moskve Tricie Mackovej. Tá údajne pol druha roka cestovala iba na štarty a pristátia v Kazachstane, pretože počas tej doby nedostala ruské vízum.