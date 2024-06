Rusko: Použitie rakiet Patriot nad našim územím povedie k eskalácii

Moskva 3. júna (TASR) - Rusko v pondelok varovalo Západ pred dôsledkami súhlasu s tým, aby Ukrajina použila protilietadlové raketové systémy Patriot aj nad územím Ruska, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško upozornil, že úvahami o tom, že by Ukrajina mohla použiť systémy Patriot nad územím Ruska, sa Západ vydal na cestu eskalácie. Gruško varoval, že Rusko podnikne všetky opatrenia, aby takéto hrozby neutralizovalo.



Sergej Riabkov, ktorý tiež zastáva post námestníka rezortu ruskej diplomacie, vo svojom vyhlásení z pondelka v tejto súvislosti varoval Spojené štáty pred "chybami, ktoré môžu mať fatálne následky".



Doplnil tiež, že pokusy ukrajinskej armády o útoky na ruské radarové systémy včasného varovania by boli zmarené a Moskva by na takéto kroky mohla reagovať asymetricky. Dodal, že Spojené štáty by varovania Moskvy nemali ignorovať.



O tom, že americký prezident Joe Biden povolil Ukrajine zasahovať ciele na území Ruska zbraňami, ktoré jej dodali Spojené štáty, informoval šéf americkej diplomacie Antony Blinken minulý piatok. Blinken uviedol, že Ukrajina o uvoľnenie obmedzení na použitie amerických zbraní požiadala po niekoľkých týždňoch ruských útokov na východoukrajinské mesto Charkov a ofenzíve v pohraničnej Charkovskej oblasti.