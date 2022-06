Moskva 15. júna (TASR) - Rusko považuje možnú vojenskú operáciu Turecka v Sýrii za nerozumnú, pretože by mohla eskalovať a destabilizovať situáciu v krajine. V stredu to povedal ruský vyslanec pre Sýriu Alexander Lavrentiev. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú štátnu agentúru RIA Novosti.



Lavrentiev tiež podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že Moskva už nepovažuje švajčiarsku Ženevu za vhodné miesto na rokovania medzi zástupcami sýrskej vlády a opozície.



Ruský vyslanec sa v stredu v kazašskom hlavnom meste Nur-Sultan zúčastnil na rokovaniach s predstaviteľmi Turecka, Iránu, sýrskej vlády a povstalcov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na začiatku júna avizoval, že Ankara čoskoro spustí novú ofenzívu v dvoch regiónoch na severe Sýrie na zaistenie bezpečnosti svojich južných hraníc. Táto operácia bude podľa neho návratom k snahám Turecka o vytvorenie 30-kilometrovej bezpečnej zóny pozdĺž hraníc so Sýriou.



Turecko od roku 2016 uskutočnilo tri veľké vpády do severnej Sýrie, pričom prevzalo kontrolu nad rozsiahlymi oblasťami v sýrskom pohraničí. Zdôvodnilo to potrebou eliminácie hrozby, ktorú pre jeho bezpečnosť predstavujú milície sýrskych Kurdov, známe pod názvom Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).