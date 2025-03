Rusko považuje rozhovory s USA v Rijáde za intenzívne a užitočné

Moskva 25. marca (TASR) — Rozhovory medzi ruskou a americkou delegáciou o čiastočnom prímerí na Ukrajine boli užitočné a budú pokračovať. V utorok to vyhlásil jeden z ruských vyjednávačov Grigorij Karasin, píše agentúra AFP s odvolaním sa na agentúru TASS.



"Hovorili sme o všetkom, bol to intenzívny dialóg, nie ľahký, ale veľmi užitočný pre nás a Američanov," uviedol Karasin pre agentúru TASS s tým, že rokovania budú pokračovať.



Podľa televízie CBS News americko-ruské rokovania v Rijáde pozitívne hodnotí aj delegácia z USA. Nemenované zdroje uviedli, že "správy od amerického technického tímu v Rijáde zdieľané s administratívou USA vyzerali optimisticky".



AFP dodala, že tímy z Ruska a USA rokovali v luxusnom hoteli v Rijáde asi 12 hodín.



Podľa vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova z pondelka sa rokovania mali zamerať predovšetkým na oživenie dohody z roku 2022 o bezpečnej preprave ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez Čierne more.



Moskva túto dohodu, ktorú sprostredkovali Turecko a Organizácia Spojených národov, vypovedala s argumentom, že Západ nedodržal svoj sľub zmierniť sankcie voči ruskému agrárnemu sektoru.



Peskov v pondelok vyhlásil, že o obnovení Čiernomorskej iniciatívy a všetkých jej aspektoch sa rokuje na návrh prezidenta USA Donalda Trumpa, s ktorým ruský prezident Vladimir Putin súhlasil.