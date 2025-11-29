< sekcia Zahraničie
Rusko považuje silné ukrajinsko-poľské väzby za hrozbu, tvrdí Miščenko
Miščenko počas oficiálnej návštevy Varšavy povedal, že Kyjev oceňuje iniciatívy USA a ich ďalších spojencov zamerané na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru vo vojne Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 29. novembra (TASR) - Rusko považuje silné vzťahy medzi Ukrajinou a Poľskom za hrozbu a bude sa snažiť ich oslabiť, povedal ukrajinský námestník ministra zahraničných vecí Oleksandr Miščenko. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry PAP.
Miščenko počas oficiálnej návštevy Varšavy, ktorá trvala od 27. do 28. novembra, povedal, že Kyjev oceňuje iniciatívy USA a ich ďalších spojencov zamerané na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru vo vojne Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že je absolútne neprijateľný akýkoľvek mierový návrh, ktorý by naznačoval, že Ukrajina sa vzdá svojho územia okupovaného Ruskom, obmedzí svoju vojenskú silu a tiež slobodu voľby vojenských aliancií.
Námestník šéfa diplomacie hovoril aj o poľsko-ukrajinskej spolupráci pri exhumácii pozostatkov obetí minulých vzájomných konfliktov. Miščenko to označil za konštruktívny proces budujúci spoločnú dôveru medzi obomi krajinami a prejav pripravenosti Ukrajiny riešiť citlivé historické otázky.
Podľa jeho názoru si Rusko uvedomuje silné väzby medzi Poľskom a Ukrajinou a vníma ako strategickú hrozbu. Miščenko poznamenal, že Moskva v rámci hybridnej vojny cielene šíri na internete negatívne naratívy o oboch krajinách. Akýkoľvek ruský hybridný útok, či už ide o dezinformácie alebo narušenie vzdušného priestoru NATO dronmi, si vyžaduje adekvátnu reakciu, uzavrel minister.
Miščenko počas oficiálnej návštevy Varšavy, ktorá trvala od 27. do 28. novembra, povedal, že Kyjev oceňuje iniciatívy USA a ich ďalších spojencov zamerané na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru vo vojne Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že je absolútne neprijateľný akýkoľvek mierový návrh, ktorý by naznačoval, že Ukrajina sa vzdá svojho územia okupovaného Ruskom, obmedzí svoju vojenskú silu a tiež slobodu voľby vojenských aliancií.
Námestník šéfa diplomacie hovoril aj o poľsko-ukrajinskej spolupráci pri exhumácii pozostatkov obetí minulých vzájomných konfliktov. Miščenko to označil za konštruktívny proces budujúci spoločnú dôveru medzi obomi krajinami a prejav pripravenosti Ukrajiny riešiť citlivé historické otázky.
Podľa jeho názoru si Rusko uvedomuje silné väzby medzi Poľskom a Ukrajinou a vníma ako strategickú hrozbu. Miščenko poznamenal, že Moskva v rámci hybridnej vojny cielene šíri na internete negatívne naratívy o oboch krajinách. Akýkoľvek ruský hybridný útok, či už ide o dezinformácie alebo narušenie vzdušného priestoru NATO dronmi, si vyžaduje adekvátnu reakciu, uzavrel minister.