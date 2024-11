Rusko považuje skúšky balistických rakiet KĽDR za legitímne

Moskva 5. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko v utorok označil skúšky balistických rakiet Severnej Kórey (KĽDR) za opodstatnené bezpečnostné opatrenie. Podľa neho ide o reakciu na "provokácie" zo strany Spojených štátov a ich spojencov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Juhokórejské a japonské úrady v utorok skoro ráno uviedli, že KĽDR odpálila smerom k Japonskému moru najmenej sedem balistických rakiet krátkeho doletu. Pred niekoľkými dňami KĽDR zasa potvrdila, že vykonala test novej medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM).



"Je to reakcia našich (severo)kórejských priateľov na dianie na Kórejskom polostrove a na provokatívne aktivity, ktoré Spojené štáty vyvíjajú spoločne so svojimi spojencami. Ide o legitímne opatrenie na zabezpečenie vlastnej obranyschopnosti (Severnej Kórey)," uviedol Rudenko pre ruskú agentúru TASS.



Na Severnú Kóreu sú od roku 2006 uvalené sankcie OSN za jej program jadrových a balistických zbraní. Odpáleniami ďalších rakiet KĽDR podľa USA porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.



Režim sankcií sa v priebehu ostatných rokov sprísnil - aj s podporou Ruska ako stáleho člena BR OSN, s ktorým KĽDR v uplynulých rokoch posilnila vojenskú spoluprácu. V marci však Moskva návrh ďalšej rezolúcie vetovala, čím sa fakticky ukončilo monitorovanie porušovania sankcií voči režimu v Pchjongjangu.



Spolupráca medzi Ruskom a KĽDR podľa Západu najnovšie vyústila v nasadenie tisícok severokórejských vojakov do ruskej Kurskej oblasti, kam začiatkom augusta podnikli ofenzívu ukrajinské jednotky, ktoré tam odvtedy zabrali stovky kilometrov štvorcových územia.



Šéf Kremľa Vladimir Putin v lete uzavrel so severokórejským vodcom Kim Čong-unom dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Táto dohoda okrem iného predpokladá, že si tieto krajiny poskytnú okamžitú vojenskú pomoc, ak bude jedna z nich čeliť vojenskej agresii.



Moskva ani Pchjongjang doteraz nevyvrátili správy o nasadení severokórejských vojakov v Rusku.



Južná Kórea upozorňuje, že KĽDR výmenou za svojich vojakov bude pravdepodobne od Ruska žiadať technológiu na výrobu taktických jadrových zbraní, medzikontinentálnych balistických striel, ako aj ponoriek nesúcich balistické strely.