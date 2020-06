Rusko považuje cvičenia NATO pri svojich hraniciach za provokáciu

Moskva 1. júna (TASR) - Velenie ruskej armády v pondelok obvinilo USA a ich spojencov z NATO z vykonávania "provokatívnych" vojenských cvičení v blízkosti hraníc Ruska. Informovala o tom agentúra AP.



Generálny štáb ruských ozbrojených síl považuje za provokáciu osobitne vojenské cvičenia krajín NATO v Barentsovom mori, počas ktorého sa uskutočnil nácvik útokov na objekty v Rusku a jednotky sa cvičili aj v likvidácii balistických rakiet.



Podľa agentúry AP to uviedol generál Sergej Rudskoj, ktorý spresnil, že šlo o prvé cvičenie tohto typu, ktoré NATO organizovalo od konca studenej vojny. Osobitne pripomenul, že toto cvičenie sa konalo krátko pred 75. výročím víťazstva nad fašizmom.



Rudskoj tiež poukázal na zvýšený počet letov strategických bombardérov USA schopných niesť jadrové hlavice, ktoré boli v máji zaznamenané v blízkosti ruských hraníc.



Spresnil, že strategické bombardéry B-1B minulý týždeň preleteli nad Ukrajinou vôbec prvýkrát. To malo za následok reakciu Ruska v podobe vyslania stíhacích lietadiel na kontrolnú misiu a uvedenia síl protivzdušnej obrany do stavu pohotovosti.



Rudskoj dodal, že v súvislosti so sériou vojenských cvičení Rusko poslalo NATO list, v ktorom navrhuje znížiť vzájomné vojenské aktivity na obdobie epidémie vyvolanej koronavírusom nového druhu, ale aliancia na túto ponuku nereflektovala.



Napriek tomuto odmietnutiu sa Rusko rozhodlo tento rok neuskutočniť žiadne veľké cvičenia v blízkosti hraníc s členmi NATO, vyhlásil Rudskoj.



Agentúra AP pripomenula, že vzťahy medzi Ruskom a Západom sa ocitli na najnižšej úrovni od konca studenej vojny, keď Rusko v roku 2014 anektovalo Ukrajine patriaci Krymský polostrov a keď začalo aktívne podporovať separatistov na východnej Ukrajine.



Moskva súčasne opakovane vyjadruje obavy z rozmiestnenia síl NATO blízko ruských hraníc a označuje ich za hrozbu pre svoju bezpečnosť.



Rusko a aliancia sa okrem toho navzájom obviňujú z vykonávania destabilizujúcich vojenských cvičení v blízkosti svojich hraníc.



USA a jej spojenci NATO opakovane tvrdia, že ruské bojové lietadlá robia nebezpečné manévre a ohrozujú och lietadlá, čo však ruská armáda odmieta.



Rudskoj vo svojom vyhlásení obvinil USA a ich spojencov, že pod rúškom údajnej ruskej agresie pokračujú v likvidácii európskeho bezpečnostného systému.