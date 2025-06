Rusko považuje výbuchy a zničenie mostov za teroristické činy

Moskva 1. júna (AFP) - Zrútenie dvoch mostov v pohraničných oblastiach s Ukrajinou spôsobili výbuchy. V nedeľu to uviedli ruskí vyšetrovatelia a považujú ich za "teroristické činy", informuje TASR podľa agentúry AFP.



V Brianskej oblasti sa v sobotu o 22.50 h (21.44 h SELČ) „v dôsledku výbuchu zrútil cestný most“ na železničnú trať v momente, keď pod ním prechádzal osobný vlak s 388 cestujúcimi smerujúci do Moskvy, uviedol ruský Vyšetrovací výbor vo vyhlásení. V susednej Kurskej oblasti v nedeľu skoro ráno okolo 3.00 h (2.00 SELČ) „vybuchol aj železničný most“, dodal. Most viedol ponad diaľnicu, pričom cestu zablokovali časti nákladného vlaku.



"Tieto incidenty boli klasifikované ako teroristické činy," uviedla hovorkyňa ruského vyšetrovacieho výboru Svetlana Petrenko podľa štátnej tlačovej agentúry RIA.



Ukrajina sa k incidentom nevyjadrila. Ukrajinská vojenská spravodajská služba HUR v nedeľu uviedla, že výbuch vykoľajil ruský vojenský vlak prevážajúci náklad a cisterny s palivom neďaleko osady Jakymivka v okupovanej časti Záporožskej oblasti. K výbuchu sa neprihlásila ani ho nikomu nepripísala, hoci Ukrajina sa v minulosti prihlásila k sérii útokov hlboko v Rusku.