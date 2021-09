Rusko považuje za nežiadúcich aj dva subjekty napojené na scientológov

Moskva 25. septembra (TASR) - Dve organizácie napojené na scientológov boli v Rusku vyhlásené za nežiaduce, pretože údajne predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Ruskej federácie. Podľa agentúry Reuters sa týmto rozhodnutím generálnej prokuratúry otvára cesta k zákazu oboch subjektov v Rusku.



Rozhodnutie prokuratúry sa týka Svetového inštitútu scientologických podnikov (WISE) a Cirkvi duchovnej technológie (CST), ktoré sídlia v americkom štáte Kalifornia, píše sa v tlačovej správe generálnej prokuratúry.



Ďalšie podrobnosti vysvetľujúce, prečo boli tieto dva subjekty zaradené na zoznam "nežiaducich", prokuratúra neposkytla. Oba sú registrované v USA, dodal web Novaja gazeta.



Rusko už zakázalo viac ako tucet zahraničných subjektov. Využilo na to zákon, na ktorého základe sa do kategórie nežiadúcich môžu dostať prakticky akékoľvek domáce alebo medzinárodné hnutia, či združenia, ktoré podľa prokuratúry ohrozujú ruský ústavný poriadok a bezpečnosť štátu.



Reuters dodal, že podľa zákona z roku 2015 boli dané subjekty spravidla najskôr označené za nežiaduce a potom ich ministerstvo spravodlivosti formálne zakázalo.



Ruské úrady sa postavili proti scientologickej cirkvi už aj v minulosti: v roku 2016 najvyšší súd nariadil zatvorenie moskovskej pobočky tejto organizácie. Ministerstvo spravodlivosti tiež vyhlásilo časť scientologickej literatúry za extrémistickú.



Scientológiu založil v roku 1954 spisovateľ sci -fi L. Ron Hubbard a označuje sa za náboženstvo.



Kritici tohto náboženského hnutia tvrdia, že je to kult, pričom scientológov obviňujú z obťažovania ľudí, ktorí sa pokúšajú zo spoločenstva vymaniť. Samotní scientológovia takéto obvinenia odmietajú.