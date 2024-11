Rusko považuje zastavenie dodávok plynu do Rakúska za opodstatnené

Moskva 21. novembra (TASR) - Rusko považuje zastavenie dodávok plynu do Rakúska za úplne opodstatnené. Uviedlo to vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z DPA.



"Nemáme v úmysle zapojiť sa do charity v tomto prípade," povedala hovorkyňa ministerstva Maria Zacharovová podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS.



Rusko minulú sobotu (16. 11.) zastavilo dodávky plynu do Rakúska po tom, ako spoločnosť OMV pohrozila, že zadrží časť platieb za plyn ako kompenzáciu za arbitrážny súd s Gazpromom. Arbitrážny súd priznal rakúskej firme v spore s ruským plynárenským gigantom náhradu škody vo výške 230 miliónov eur.



Zacharovová vyhlásila, že pre zníženie dodávok plynu pre rakúsku firmu v septembri 2022 existujú objektívne dôvody. Poukázala pritom na výbuch na plynovode Nord Stream v Baltskom mori a zastavenie tranzitu cez plynovod Jamal - Európa. Tieto faktory podľa nej Rakúsko nebralo do úvahy.



Rusko pritom samo na jar 2022 úplne zastavilo dodávky plynu cez plynovod Jamal - Európa. Ako dôvod uviedlo, že Poľsko nebolo ochotné platiť za plyn v rubľoch.