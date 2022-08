Rusko povedalo zamestnancom Záporožskej elektrárne, aby neprišli

Kyjev 18. augusta (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo zamestnancom ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je teraz príčinou silnejúceho napätia, aby v piatok do zariadenia neprišli. Ukrajinská tajná služba to potvrdila americkej televízii NBC News a správu priniesol aj portál britskej stanice Sky News.



Rusko elektráreň na juhu Ukrajiny obsadilo ešte v marci. Kyjev Moskvu obviňuje, že toto zariadenie využíva ako ochranný štít, spoza ktorého delostrelecky útočí na ukrajinské ciele.



Kyjev obvinil Moskvu, že na piatok plánuje "provokáciu" v tejto jadrovej elektrárni pri meste Enerhodar.



Rusko sa už skôr vyhrážalo, že elektráreň odstaví a z prípravy provokácie obvinilo Ukrajinu. Kyjev ju údajne chce načasovať počas návštevy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na Ukrajine.



Počas Guterresovej predchádzajúcej cesty na Ukrajine Rusko ostreľovalo Kyjev, ktorý šéf OSN navštívil, a to sotva hodinu po jeho spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.