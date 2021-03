Rusko povolalo svojho veľvyslanca v USA na konzultácie

Na archívnej snímke z 10. marca 2011 Joe Biden a Vladimir Putin v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 17. marca (TASR) - Ruského veľvyslanca v USA Anatolija Antonova povolali do Moskvy na konzultácie v súvislosti s analýzou vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, oznámila v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informovala o tom agentúra TASS.Antonova podľa jej slov do Moskvy povolali s cieľom zistiť, "" v kontexte vzťahov s USA. Moskva má podľa Zacharovovej záujem zabrániť nezvratnej degradácii vzťahov s Washingtonom.Americký prezident Joe Biden v rozhovore pre stanicu ABC News odvysielanom v stredu pohrozil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že ponesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri, pripomína agentúra AFP.Putin podľa Bidena "" za to, že sa údajne pokúšal podkopať Bidenovu kandidatúru v amerických prezidentských voľbách v roku 2020, ako sa píše v správe amerických tajných služieb zverejnenej v utorok.V 15-stranovej správe sa uvádza, že šéf Kremľa povolil operácie, ktoré mali za cieľ uškodiť kandidátovi Demokratickej strany Bidenovi a ich zámerom bolo dopomôcť k znovuzvoleniu exprezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ruské veľvyslanectvo v USA tieto tvrdenia v stredu označilo za nepodložené.Na otázku moderátora, či považuje Putina, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, za "", Biden odpovedal "". Ide o výrazný kontrast oproti vyjadreniam jeho predchodcu Trumpa, ktorý odmietal povedať na Putinovu adresu čokoľvek negatívne, komentovala agentúra AFP.