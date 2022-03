Rusko povoláva do armády nových brancov, na Ukrajinu údajne nepôjdu

Moskva 31. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal vo štvrtok nariadenie, na základe ktorého ruská armáda prijme do svojich radov 134.500 nových brancov. Ministerstvo obrany uviedlo, že títo vojaci nebudú zapojení do bojov na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Nábor nových brancov, ktorý sa koná každoročne na jar, sa uskutoční v termíne od 1. apríla do 15. júla, a vzťahuje sa na mužov vo veku 18-27 rokov.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok uviedol, že ani jeden z povolaných brancov nebude vyslaný do ohniska prebiehajúcich bojov. Dodal, že na pridelené základne budú vyslaní koncom mája. "Väčšina vojenského personálu absolvuje odborný výcvik vo výcvikových strediskách po dobu troch až piatich mesiacov," priblížil Šojgu vo vyjadreniach zverejnených na webstránke svojho ministerstva.



Michail Beňjaš, právnik reprezentujúci niekoľkých členov Národnej gardy Ruskej federácie, ktorí odmietli ísť bojovať na Ukrajinu, však uviedol, že ruské zákony umožňujú brancov vyslať do bojov po niekoľkomesačnom výcviku.



Po tom, čo šéf Kremľa Putin opakovane tvrdil, že na ofenzíve sa podieľajú len profesionálni vojaci, rezort obrany potom 9. marca priznal, že na Ukrajinu boli vyslaní i branci.



Putin podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova údajne pred spustením invázie na Ukrajinu nariadil "kategoricky vylúčiť" brancov z inváznych jednotiek a pohrozil trestom veliteľom, ktorí ich tam napriek tomu pošlú.