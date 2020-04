Rusko povolilo použitie antimalarika pri liečbe COVID-19

Moskva 17. apríla (TASR) - Ruská vláda povolila použitie antimalarika hydroxychlorochín na liečbu pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, a to aj napriek obavám, ktoré sa objavili v zahraniční v súvislosti s jeho bezpečnosťou a účinnosťou.



Vláda toto svoje rozhodnutie oznámila vo štvrtok večer po tom, ako Čína Rusku darovala viac ako 68.000 balení tohto lieku. Agentúra AFP dodala, že vo štvrtok večer sa uskutočnil aj telefonický rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchinom.



Vo vyhlásení ruskej vlády sa uvádza, že liek sa v Rusku bude distribuovať do nemocníc, kde sú hospitalizovaní pacienti, ktorí mali pozitívny test na koronavírus alebo u ktorých existuje podozrenie, že sú nakazení. Bezpečnosť a účinnosť lieku bude monitorovať štátny ústav na kontrolu liečiv.



V Rusku podľa najnovšej bilancie evidujú vyše 32.000 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus. Komplikáciám spojených s chorobou COVID-19, ktorý koronavírus vyvoláva, podľahlo v Rusku 273 ľudí.



Hydroxychlorochín sa už desaťročia používa proti malárii a celosvetovo sa testuje proti koronavírusu SARS-CoV-2 spolu s ďalším antimalarikom, chlorochínom.



Obidve látky majú potenciálne závažné vedľajšie účinky, najmä pri vysokých dávkach alebo pri podávaní s inými liekmi, a ich použitie na liečenie choroby COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva, je stále experimentálne. Dôkladné klinické testovanie sa zatiaľ neuskutočnilo.



Časť odbornej verejnosti i laikov vníma hydroxychlorochín ako potenciálnu zbraň v boji proti koronavírusu, kým neexistuje overená liečba alebo vakcína.



Sľubné výsledky s využitím hydroxychlorochínu pri liečbe vírusovej choroby COVID-19 mali vo Francúzsku i v Číne, kde konštatovali zníženie hladín vírusu v tele u ľudí s vážnym priebehom ochorenia. Americký prezident Donald Trump tiež chválil tento spôsob liečby a v USA bolo pre daný liek vydané obmedzené povolenie na použitie.



Mnoho vedcov však v súvislosti s hydroxychlorochínom apeluje na opatrnosť, kým sa rozsiahlejšími skúškami preukáže, že liek je bezpečný a efektívny.



Európska lieková agentúra uviedla, že chlorchín i hydroxychlorochín musia prejsť klinickým skúšaním a nemali by sa používať na liečbu vírusových ochorení, pokiaľ v tej-ktorej krajine nenastane núdzová situácia.