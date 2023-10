Rusko pozastavilo dovoz morských plodov z Japonska

Moskva 16. októbra (TASR) – Rusko v pondelok pozastavilo dovoz morských plodov z Japonska pre vypúšťanie odpadovej vody z reaktora vo Fukušime, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rosselchoznadzor (Ruská veterinárna a fytosanitárna služba) oznámila, že od 16. októbra sa pripája k Číne a preventívne dočasne zastavuje dovoz japonských rýb a morských plodov, kým sa nepotvrdí, že ich konzumácia je bezpečná.



Čína koncom augusta označila vypúšťanie zriedenej rádiaktívnej vody z jadrovej elektrárne vo Fukušime za sebecký a nezodpovedný krok. Japonsko to odmieta s tým, že tento postup je bezpečný, v čom ho podporuje aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA). Prvá fáza vypúšťania sa začala 24. augusta, druhá fáza 5. októbra.



Voda bola vyčistená od rádioaktívnych látok okrem trícia a pred vypustením bola rozriedená morskou vodou. Úroveň rádioaktivity tak klesla pod 1500 becquerelov, čo je 40-násobne menej ako pre tento typ postupu určuje japonská norma. Celkovo sa má do konca 50. rokov tohto storočia vypustiť 1,3 miliardy litrov "ťažkej" vody.



Jadrovú elektráreň Fukušima Daiči v roku 2011 poškodilo zemetrasenie a následná vlna cunami. Jadrová havária získala podľa stupnice INES (The International Nuclear Event Scale) Mezinárodnej atómovej agentury (IAEA) najvyšší stupeň 7, ktorý bol dovtedy priradený iba havárii sovietskej jadrovej elektrárne v Černobyle.



Prírodná katastrofa, ktorá haváriu vo Fukušime spôsobila, si vyžiadala približne 18.000 obetí.