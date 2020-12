Rusko pozastavilo lety z Británie, Švajčiarsko sprísnilo opatrenia

Ženeva/Moskva 21. decembra (TASR) - Rusko sa v pondelok pridalo k rastúcemu zoznamu krajín, ktoré sa rozhodli dočasne prerušiť letecké spojenie s Britániou po tom, ako tamojšia vláda potvrdila nekontrolované šírenie nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Švajčiarsko zároveň Britom úplne zakázalo vstup do krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Zákaz letov z Británie a do Británie začne v Rusku platiť od pondelňajšej polnoci tamojšieho času (22.00 h SEČ) a potrvá jeden týždeň. Ruské krízové centrum zatiaľ situáciu prešetrí a následne oznámi ďalšie kroky, informuje agentúra TASS.



Švajčiarsko lety s Britániou a Juhoafrickou republikou, kde sa vyskytla iná mutácia vírusu, pozastavilo ešte v nedeľu. Od pondelka však platí pre občanov týchto dvoch krajín úplný zákaz vstupu. Zároveň musia osoby, ktoré pricestovali do Švajčiarska zo spomínaných krajín 14. decembra alebo neskôr, ísť do karantény.



Prerušenie letov z Británie v pondelok oznámili aj Česko a Poľsko.



Dopravné spojenia z Británie už počas víkendu pozastavili aj Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Belgicko, pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Turecko, Izrael či Kanada. Viaceré krajiny pristúpili okrem pozastavenia leteckej dopravy aj k ďalším reštrikciám. Holandsko napríklad okrem pozastavenia letov dočasne zakázalo vylodenie cestujúcim z trajektov.



Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než varianty predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.