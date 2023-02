Rusko pozastavuje plnenie záväzkov dohody o kontrole jadrových zbraní

Moskva 21. februára (TASR) - Rusko pozastavuje plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z Dohody o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi, na základe ktorej boli vykonávané vzájomné inšpekcie jadrových zbraní. Vyhlásil to v utorok v príhovore o stave krajiny ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Putin zdôraznil, že Rusko od zmluvy neodstupuje, ale "pozastavuje svoju účasť" pri jej plnení. Dodal, že Moskva musí byť pripravená obnoviť testy jadrových zbraní v prípade, ak to urobia USA.



Na základe Novej dohody START, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2011, môžu mať Rusko a Spojené štáty najviac 700 medzikontinentálnych balistických rakiet, vysvetľuje Reuters.



Dohodu v roku 2010 podpísali vtedajší prezidenti USA a Ruska – Barack Obama a Dmitrij Medvedev, jej platnosť mala pôvodne vypršať vo februári 2021. Americký prezident Joe Biden, ktorý nastúpil do funkcie 20. januára 2021, okamžite navrhol predĺženie dohody o päť rokov, s čím Putin súhlasil.



Vzájomné inšpekcie jadrových zbraní boli pozastavené v roku 2020 pôvodne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Odvtedy sa Washingtonu a Moskve nedohodli na ich obnovení.



Rusko a Spojené štáty disponujú najväčším jadrovým arzenálom na svete. Moskva má zhruba 6257 jadrových hlavíc, zatiaľ čo tri štáty NATO – USA, Francúzsko a Británia – disponujú spoločne 6065 jadrovými hlavicami, uvádza Združenie na kontrolu zbraní (Arms Control Association) so sídlom vo Washingtone.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu vyvoláva obavy z najvážnejšej konfrontácie medzi Ruskom a Spojenými štátmi od kubánskej raketovej krízy z roku 1962.