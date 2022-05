Rusko požiadalo Slovinsko o zníženie počtu zamestnancov v Moskve

Ľubľana 19. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo vo štvrtok Slovinsko, aby do desiatich dní o znížilo počet zamestnancov na svojom veľvyslanectve v Moskve, a to o štyroch ľudí. TASR informáciu prevzala od agentúry STA.



Ruský rezort diplomacie túto žiadosť tlmočil slovinskému charge d'affairs v Moskve prostredníctvom diplomatickej nóty, informovala STA citujúc zo správy ruskej agentúry TASS.



"V reakcii na nepriateľské kroky Ľubľany v súvislosti so znížením počtu zamestnancov ruskej diplomatickej misie... bola slovinskému diplomatovi predložená nóta požadujúca zníženie počtu diplomatických zamestnancov slovinského veľvyslanectva v Moskve o štyri osoby do 10 dní," uviedol ruský rezort diplomacie.



Slovinské ministerstvo zahraničných vecí si ešte začiatkom apríla predvolalo ruského veľvyslanca Timura Ejvazova, ktorému oznámilo rozhodnutie o znížení počtu zamestnancov v ruskej ambasáde v Ľubľane z 41 na osem. Na rozdiel od iných európskych štátov Slovinsko ruských diplomatov oficiálne nevyhostilo, píše STA.



Ľubľana sa namiesto toho odvolala na článok 11 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, ktorý umožňuje prijímajúcej krajine požadovať, aby vysielajúca krajina mala počet diplomatov v misii obmedzený na primeranú úroveň, okrem iného s ohľadom na podmienky prijímajúceho štátu a tiež potreby konkrétnej misie.



Slovinské ministerstvo vtedy zdôraznilo, že toto obmedzenie počtu zamestnancov sa neuskutočňuje podľa článku 9 dohovoru o označení konkrétnych diplomatov za nežiaduce osoby.