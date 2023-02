Rusko vyzvalo Watersa, aby v BR OSN vravel o dodávkach zbraní Ukrajinu

New York 8. februára (TASR) - Rusko požiadalo spoluzakladateľa hudobnej skupiny Pink Floyd Rogera Watersa, aby v stredu prehovoril na Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). O jej zasadnutie s témou dodávok zbraní Ukrajine požiadala Moskva. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Ruská diplomacia bývala vážna. Čo bude ďalej? Mr. Bean?" povedal diplomat BR OSN pod podmienkou zachovania anonymity.



"Uvidíme, čo povie. Má pozíciu a zajtra si ju vypočujete," uviedol v utorok ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia a zavtipkoval: "Možno nám aj zaspieva."



Pätnásťčlenná BR OSN sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022 stretla už mnohokrát. Proti Moskve však nemôže podniknúť nijaké kroky, pretože Rusko ako jej stály člen má spolu so Spojenými štátmi, Čínou, Britániou a Francúzskom právo veta.



Watersa už viackrát kritizovali za podporu Putina. V septembri zverejnil otvorený list ukrajinskej prvej dáme Olene Zelenskej. Obvinil v ňom "extrémnych nacionalistov", že priviedli Ukrajinu do "zničujúcej vojny", a argumentoval proti západným dodávkam zbraní Kyjevu. V pondelok ho na Twitteri označila za antisemitu a "obhajcu Putina" aj Polly Samsonová. Textárka dvoch najnovších albumov Pink Floydu je manželkou Davida Gilmoura, ďalšieho spoluzakladateľa tejto kapely.



Jej tweet reagoval na Watersov rozhovor pre denník Berliner Zeitung, v ktorom sa napríklad pýtal, či Putin je väčší gangster než Joe Biden a tvorcovia americkej politiky od druhej svetovej vojny. V minulosti tiež viackrát prirovnal izraelský štát k nacistickému Nemecku.