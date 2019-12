Požiar na lietadlovej lodi Admirál Kuznecov sa podarilo uhasiť

Moskva 13. decembra (AFP) - Príslušníkom požiarneho zboru sa v piatok podarilo uhasiť požiar na ruskej lietadlovej lodi Admirál Kuznecov, ktorá podstupuje opravy v prístave v Murmansku. Informovali o tom ruské tlačové agentúry TASS a RIA Novosti, ktoré dodali, že hasiči sa ešte snažia nájsť možné skryté ohniská požiaru.



Plamene zachvátili loď vo štvrtok a vyžiadali si najmenej jeden ľudský život, píše agentúra AFP. Desať ľudí, ktorí sa pri požiari priotrávili dymom, previezli do nemocnice.



Ruský denník Kommersant v piatok informoval, že požiar vypukol, keď do šachty na lodi spadla časť horúceho kovu a dostala sa do kontaktu s kopou odpadkov na spodnej palube, medzi ktorými bol aj kus látky nasiaknutej olejom. Keďže bol počas opráv z lode demontovaný požiarny alarm, oheň sa šíril ďalej, dodal Kommersant. Požiar údajne zničil najmä káble, ktoré sa mali počas opravy vymeniť.



Vo štvrtok sa začalo aj vyšetrovanie incidentu, ktoré má odhaliť, či boli porušené bezpečnostné opatrenia.



Lietadlovú loď Admirál Kuznecov opravujú v prístave Murmansk od októbra 2017. V októbri 2018 došlo k poškodeniu plavidla, keď na jej palubu spadol žeriav.