Rusko: Požiar v rafinérii Afipskij po dronovom útoku uhasili
Ruské ministerstvo obrany zároveň informovalo, že v noci na štvrtok protivzdušná obrana zneškodnila nad Krasnodarským krajom deväť ukrajinských dronov.
Autor TASR
Moskva 7. augusta (TASR) - Ruským hasičom sa vo štvrtok podarilo zlikvidovať požiar v ropnej rafinérii Afipskij v ruskom Krasnodarskom kraji, ktorý spôsobili trosky spadnutého dronu. Rozsah škôd na zariadení nie je známy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Afipskij a neďaleká rafinéria Krasnodar za rok 2024 spoločne spracovali 7,2 milióna ton ropy. Podľa zdrojov agentúry Reuters môže dočasné odstavenie rafinérie v dôsledku požiaru viesť k nižšej spotrebe ropy na domácom trhu a tým k zvýšeniu jej exportu.
Ukrajina dronmi pravidelne útočí na ruské rafinérie, prečerpávacie stanice alebo prístavy využívané na vývoz ropy a plynu. Kyjevu sa začiatkom augusta podarilo zasiahnuť rafinérie Riazaň a Novokujbyševsk prevádzkované štátnou spoločnosťou Rosnefť. Obe rafinérie po útokoch pozastavili prevádzku niekoľkých destilačných zariadení a podľa zdrojov Reuters opravy potrvajú asi mesiac.
