< sekcia Zahraničie
Rusko: Požiar v rafinérii v Tuapse bol uhasený
Autor TASR
Moskva 30. apríla (TASR) - Obrovský požiar v ropnej rafinérii v ruskom prístavnom meste Tuapse, ktorý vznikol po útoku ukrajinského dronu, bol uhasený. Uviedol to vo štvrtok miestny gubernátor Veniamin Kondratiev, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Úrady Krasnodarského kraja na juhu Ruska vyhlásili v utorok v dôsledku požiaru regionálny stav núdze. Na boj s požiarom povolali hasičov aj z iných regiónov – Adygejskej republiky, Rostovskej oblasti a Stavropoľského kraja.
Ukrajina na rafinériu opakovane útočila od 16. apríla. O požiari informoval minister pre mimoriadne situácie Alexandr Kurenkov aj prezidenta Vladimira Putina.
Rafinéria v Tuapse dokáže ročne spracovať približne 12 miliónov ton ropy, čo je zhruba 240.000 barelov denne. Vyrába naftu, vykurovací olej či vákuový plynový olej (VGO), čo je medziprodukt pri rafinácii ropy.
Ukrajina od marca zintenzívnila svoje útoky na Rusko. Mierové rokovania o ukončení ruskej agresie sprostredkované USA sa pozastavili - Washington aktuálne sústreďuje svoju pozornosť najmä na vojnu v Iráne.
