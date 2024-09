Rusko pozvalo saudskoarabského princa na summit skupiny BRICS

Rijád 9. septembra (TASR) - Rusko pozvalo saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána na summit skupiny BRICS, ktorý sa uskutoční 22.-24. októbra v Kazani. V pondelok to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR.



BRICS minulý rok ponúkol členstvo v tejto organizácii Saudskej Arábii, Iránu, Etiópii, Egyptu, Argentíne a Spojeným arabským emirátom, čím chcel urýchliť svoje úsilie o zmenu svetového poriadku, ktorý považuje za zastaraný, píše Reuters.



Lavrov je v súčasnosti na oficiálnej návšteve Saudskej Arábie. Dva zdroje agentúre Reuters potvrdili, že Rijád stále zvažuje pozvánku do zoskupenia. Jeden z nich uviedol, že vstup do bloku pomenovaného BRICS podľa Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky, by bol pre krajinu výhodný. Dôvodom je aj to, že Čína a India sú najväčšími obchodnými partnermi Saudskej Arábie.



Rijád zvažuje svoje možnosti na pozadí rastúceho geopolitického napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj Ruskom. Zlepšovanie vzťahov Rijádu s Pekingom vyvoláva znepokojenie vo Washingtone, ktorý je jej doterajší dlhoročný spojenec.



Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty sa v januári pripojili k BRICS. Argentína sa rozhodla nepristúpiť a prezident Javier Milei, ktorý nastúpil do funkcie v decembri minulého roka, sa namiesto toho rozhodol prehlbovať vzťahy so Spojenými štátmi.