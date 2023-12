Rusko pracuje na uzatvorení významnej medzištátnej dohody s Iránom

Moskva 12. decembra (TASR) - Rusko a Irán urýchlia proces vypracovania "novej dôležitej medzištátnej dohody", oznámilo v utorok ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa na urýchlení dohody zhodli počas pondelkového telefonátu. Uviedol to rezort s tým, že dohoda je na "najvyššom stupni pripravenosti".



Rezort nešpecifikoval rozsah dohody, ktorú sa Moskva a Teherán chystajú podpísať v čase posilňovania vzájomných politických, obchodných a vojenských vzťahov. Toto posilňovanie vzťahov medzi Ruskom a Iránom znepokojuje Spojené štáty.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň v Kremli hostil na rokovaniach niekoľko hodín iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího.



Podobne ako Severná Kórea, ktorej líder Kim Čong-un sa stretol s Putin v septembri, sa ani Irán netají nepriateľstvom voči Spojeným štátom a Rusku môže poskytnúť vojenské vybavenie pre jeho vojnu na Ukrajine. Rusko už na Ukrajine využíva drony iránskej výroby.



Kremeľ v novembri uviedol, že rozvíja svoje vzťahy s Iránom vrátane vojensko-technologickej oblasti. Odmietol však komentovať domnienky Bieleho domu o tom, že Irán možno zvažuje, že bude Rusku dodávať balistické rakety.



Irán je tiež hlavným podporovateľom palestínskeho militatného hnutia Hamas, ktoré vedie vojnu s Izraelom. Nesúhlas so spoluprácou Ruska s Iránom preto v nedeľu počas telefonátu s Putinom vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Pred vzťahmi Moskvy s Iránom, ale aj Čínou a ďalšími krajinami varovalo v utorok i Fínsko – najnovší člen NATO. "Aj keď tieto záležitosti nie sú verejné, to, čo robí v tejto chvíli Rusko s Čínou, Iránom, Severnou Kóreou a ďalšími svojimi spojencami z globálneho juhu, má z dlhodobého hľadiska veľmi vážnu perspektívu," povedal fínsky minister obrany Antti Hakkanen.



Podľa iránskych úradov vojenská spolupráca s Ruskom rastie každým dňom. Irán v novembri oznámil, že prijal všetky opatrenia na to, aby mu Rusko poskytlo stíhačky Su-35, útočné vrtuľníky Mi-28 a výcvikové lietadlá Jak-130.