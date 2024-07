Právnička nevie, kde je väznený Američan Whelan, špekuluje sa o výmene

Moskva 31. júla (TASR) - Právnička bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, väzneného v Rusku pre údajnú špionáž, momentálne preveruje, kde sa jej klient nachádza, a to v súvislosti s medializovanými špekuláciami, že Moskva pripravuje rozsiahlu výmenu väzňov so Západom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters odvolávajúcej sa na ruské médiá.



V posledných dňoch bolo z ruských väzníc či trestaneckých kolónií presunutých na neznáme miesto prinajmenšom sedem väzňov. Médiá tak začali špekulovať o možnej blížiacej sa výmene väzňov so Západom, ktorá by sa týkala aj práve ľudí ako Whelan.



"Novinári z rôznych medzinárodných agentúr ma žiadajú, aby som objasnila, či viem, kde sa Paul nachádza, keďže sa hovorí o možnej výmene," povedala Whelanova právnička Olga Karlovová ruskej tlačovej agentúre Interfax. Dodala, že trestaneckú kolóniu, kde by si mal jej klient odpykávať trest požiadala o tieto informácie, zatiaľ však odpoveď nedostala.



Whelana (54) zatkla ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v moskovskom hoteli 28. decembra 2018. Agenti FSB uňho podľa medializovaných správ našli USB kľúč s utajenými informáciami.



Whelan tvrdil, že bol v Moskve na priateľovej svadbe a myslel si, že USB kľúč obsahuje fotografie z dovolenky. V čase zadržania pracoval ako bezpečnostný zamestnanec v americkej firme na výrobu autodielov. Obvinenia popieral.



Moskovský súd však jeho argumentáciu odmietol a v júni 2020 ho odsúdil za špionáž na 16 rokov vo väzení s vysokým stupňom stráženia. Trest by si mal odpykávať trestaneckej kolónii IK-17 v Mordviansku. USA považujú jeho väznenie za neoprávnené a dlhodobo lobujú za jeho prepustenie.



V Rusku je v súčasnosti zadržiavaných alebo väznených viacero občanov USA, okrem Whelana ide napríklad o novinárov Evana Gershkovicha a Alsu Kurmaševovú, ako aj balerínu Xeniu Karelinovú, vojaka Gordona Blacka či ďalšieho "mariňáka" Roberta Gilmana.