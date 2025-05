Rusko pre bezpečnosť osláv v Moskve obmedzí aj prístup na internet

Moskva 7. mája (TASR) - Rusko prijíma „všetky potrebné opatrenia“ vrátane obmedzenia prístupu na mobilný internet, aby zaistilo bezpečnosť počas prehliadky ku Dňu víťazstva, uviedol Kremeľ v stredu po tom, čo ukrajinské dronové útoky narušili prevádzku letísk v Moskve i ďalších mestách.



Ako informovala agentúra AFP, Peskov na brífingu ubezpečil, že ruská armáda a tajné služby prijímajú opatrenia potrebné na to, aby oslava „veľkého víťazstva prebehla v pokojnej, stabilnej a mierumilovnej atmosfére.“



Všetky obmedzenia označil Peskov za „nevyhnutné“ kvôli „nebezpečnému susedstvu, ktoré tu máme“, čím mal podľa agentúry AFP na mysli Ukrajinu, voči ktorej Rusko od februára 2022 vedie vojnu.



Tlačové agentúry informovali, že Moskva už tretiu noc po sebe čelila útoku ukrajinských dronov, ktorý mal za následok dočasné prerušenie prevádzky tamojších letísk.



Tlačová služba moskovského primátora a vlády ruského hlavného mesta predtým oznámili, že v súvislosti s podujatiami na oslavu 80. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne sú v Moskve od 7. do 9. mája možné obmedzenia v hromadnej a cestnej doprave, ale aj v prevádzke mobilného internetu.



Obmedzenia budú aj pri parkovaní a využívaní taxislužieb, zdieľaných áut, elektrických kolobežiek a bicyklov. V Moskve budú uzavreté niektoré cesty i stanice metra. Pre chodcov budú uzavreté aj niektoré podzemné priechody.



Ministerstvo dopravy i moskovská radnica upozornili i na možné obmedzenia v súvislosti s príjazdom zahraničných delegácií aj na možné kolóny, ktoré by sa na cestách v meste mohli tvoriť v súvislosti s predĺženým víkendom.



Cestná doprava i premávka metra boli v Moskve obmedzené už v stredu ráno a dopoludnia, pretože v centre mesta bol nácvik vojenskej prehliadky, ktorá sa na Červenom námestí uskutoční 9. mája.



Na otázku o časovom rámci, kedy budú obmedzenia zrušené, hovorca prezidenta Peskov uviedol, že platiť budú „podľa potreby.“