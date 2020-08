Pre COVID-19 zomrelo v Rusku v júni o 1000 viac ľudí ako uviedli úrady

Moskva 7. augusta (TASR) - Za jún zahynulo v Rusku v dôsledku nákazy koronavírusom vyše 5400 ľudí, čo je o 1000 ľudí viac, než predtým ohlásili ruské úrady. Vyplýva to z údajov štátneho štatistického úradu, zverejnených v piatok, informovala tlačová agentúra AFP.



Miera úmrtnosti na koronavírusové ochorenie je v Rusku oveľa nižšia ako v iných krajinách s podobnou mierou nákazy a kritici preto obviňujú ruské úrady, že s cieľom minimalizovať rozsah krízy nedostatočne hlásia úmrtia.



Podľa súčtu denných údajov zverejnených zdravotníckymi úradmi zahynulo v dôsledku ochorenia COVID-19 v období od 2. júna do 1. júla 4499 ľudí.



Štatistický úrad Rosstat však v piatok oznámil, že za mesiac jún tam ochorenie COVID-19 zapríčinilo úmrtie 5448 ľudí. Okrem toho 4880 ľudí infikovaných koronavírusom zomrelo pre iné komplikácie. V 1399 prípadoch tieto komplikácie zapríčinil práve koronavírus, uvádza úrad.



Celkovo v krajine v júni zahynulo 162.758 ľudí, čo je o približne 25.000 viac v porovnaní s júnom 2019, keď v krajine zomrelo 137.237 ľudí.



Ruská vláda trvá na tom, že príčiny úmrtia dôsledne zaznamenáva na základe výsledkov pitiev a podľa medzinárodných štandardov stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



Na rozdiel od niektorých iných krajín, ktoré počítajú všetky úmrtia infikovaných ľudí, Rusko počíta iba úmrtia priamo spôsobené vírusom.



Rusko je v počte prípadov štvrtou najzasiahnutejšou krajinou na svete. Celkovo tam zaznamenali vyše 877.000 prípadov nákazy koronavírusom, z toho 14.725 úmrtí.