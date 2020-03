Rusko pre hrozbu koronavírusu nezvažuje zrušenie vojenskej prehliadky

Moskva 12. marca (TASR) - Možnosť zrušenia hlavnej vojenskej prehliadky pri príležitosti 75. výročia Dňa víťazstva, ktorý sa koná 9. mája v Moskve, momentálne nepripadá do úvahy. Vyhlásil to vo štvrtok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



Na otázku, či Moskva pre epidémiu nového druhu koronavírusu zvažuje zrušenie tohtoročného sprievodu, hovorca odpovedal: "Zatiaľ nie. Prípravy pokračujú, avšak sledujeme vývoj situácie." Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev zrušil rovnaké podujatie vo svojej vlasti.



Na moskovskú vojenskú prehliadku boli pozvané delegácie zo Spojených štátov, Británie, EÚ, Severnej Kórey, ako aj z členských krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) a Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Svoju účasť potvrdili lídri Indie, Kuby, Francúzska, Česka, Venezuely, Bieloruska, Arménska či Bulharska.



Kremeľ v súvislosti s epidémiou nepočíta ani s odkladom celonárodného referenda o ústavných úpravách, ktoré je naplánované na 22. apríla, dodáva TASS. "Zatiaľ na to nie sú dôvody, nedostali sme žiadne odporúčania a o tejto téme sme nerokovali. Vládna pracovná skupina však situáciu pozorne monitoruje," uviedol Peskov.



V Rusku je približne 30 prípadov nákazy koronavírusom. Väčšina nakazených je z Ruska, pričom ide o osoby, ktoré navštívili Taliansko.