Rusko pre koronavírus ruší cvičenia pri hraniciach s inými štátmi

Moskva 23. marca (TASR) - Ruská armáda v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu zastavila vojenské cvičenia v blízkosti hraníc s ostatnými štátmi. V pondelok to novinárom podľa agentúry TASS povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Je zrejmé, že to súvisí s preventívnymi opatreniami - a v situácii celkového boja proti koronavírusu je toto rozhodnutie preventívne," uviedol.



Peskov sa vyjadril v súvislosti s vyhláseniami námestníka ruského ministra obrany Alexandra Fomina o rozhodnutí Moskvy zrušiť vojenské cvičenia v bezprostrednej blízkosti svojich hraníc so západnými štátmi.



Rusko má nateraz 438 infikovaných novým druhom koronavírusu, pričom väčšina z nich žije vo viac ako 12-miliónovej Moskve. Z nemocnice doteraz prepustili 17 vyliečených pacientov.



Rusko postupne sprísňuje opatrenia, ktorými chce šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 spomaliť: zakázalo kultúrne a športové podujatia, prerušilo výučbu v školách a dalo zavrieť fitnescentrá. Uzavrelo aj svoje hranice pre väčšinu Nerusov. Podobne ako viaceré štáty Ázie a Európy však Rusko zatiaľ nenariadilo zákaz vychádzania.